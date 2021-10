Toirano, trauma cranico per un motociclista caduto, al Santa Corona in codice rosso

Incidente sulla strada provinciale Toirano questo pomeriggio, dove un centauro sulla cinquantina, perdendo il controllo della moto, è caduto.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata. Secondo quanto riferito, nell’urto a terra l’uomo si è procurato un trauma cranico e una frattura al braccio ed è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. L’uomo, pur versando in condizioni di elevata gravità, non è in pericolo di vita.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118.