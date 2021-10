Sono 69 i nuovi positivi in Liguria al Coronavirus, a fronte di 2.458 tamponi molecolari e 12.374 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nel savonese risultano positive al Covid-19 11 persone, 28 nel genovese, 14 registrate in Asl3 e 14 in Asl4, 19 a Imperia e 8 a La Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3