“Io non rischio-Buone Pratiche di Protezione Civile” nelle piazze a Varazze, Genova, Chiavari e La Spezia

“Io non rischio-Buone Pratiche di Protezione Civile”: la campagna nazionale di informazione organizzata in occasione della giornata nazionale della Protezione Civile si è svolta oggi in alcune piazze liguri: Dante a Varazze, De Ferrari a Genova, Mazzini a Chiavari e del Bastione a La Spezia. L'intento della campagna è informare i cittadini sulle buone pratiche da adottare in caso di alluvione, terremoto e maremoto. La campagna è attiva anche online, sui canali social della Protezione Civile, in contemporanea all'attività dei volontari nelle piazze.

La giornata è stata anche l'occasione per presentare i nuovi mezzi della Colonna mobile in dotazione alla centrale operativa della Provincia della Spezia. Sono stati acquistati con il contributo di Regione Liguria, che ha investito molto per il rinnovo del parco mezzi: un impegno complessivo di 3 milioni di euro.

L'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone , presente alla manifestazione a La Spezia, ha spiegato: "Quella di oggi è una giornata molto importante perché, come purtroppo sappiamo bene noi che viviamo in un territorio fragile come quello della Liguria, la prevenzione è fondamentale per affrontare gli eventi meteorologici avversi ed è importante che i cittadini siano a conoscenza delle buone pratiche da mettere in atto in queste circostanze. La prevenzione è sempre la soluzione migliore è colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta i volontari tutti per i loro impegno e la loro disponibilità, senza di loro sarebbe difficile gestire le allerte ed emergenze che purtroppo ci troviamo a fronteggiare sempre più spesso a causa dei cambiamenti climatici".