La giunta Picalli incontra il luogotenente Michele Giubbolini, neo comandante della stazione carabinieri di Millesimo (FOTO)

Incontro ieri mattina all'interno del palazzo comunale tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Aldo Picalli e il luogotenente Michele Giubbolini, nuovo comandante del corpo carabinieri presso la caserma di Millesimo.

"Abbiamo dato il benvenuto al luogotenente Giubbolini con cui si è instaurato un istintivo e immediato rapporto di collaborazione - ha commentato il primo cittadino Picalli - Un'intesa che sicuramente porterà ad un costruttivo lavoro in sinergia con la nostra polizia municipale per rendere sempre di più la nostra cittadina controllata ed in sicurezza".

Nella nota il sindaco ha voluto salutare e ringraziare il comandante uscente Nikos Mercuri "per l’intensa e fattiva collaborazione svolta in questi anni presso la nostra stazione carabinieri di Millesimo".