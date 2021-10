Nuovo ponte delle Fucine a Murialdo: domani (25 ottobre) l'inaugurazione

Si terrà domani, lunedì 25 ottobre, alle ore 11.30, l'inaugurazione del nuovo ponte delle Fucine a Murialdo. Al taglio del nastro sarà presente l'assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone, oltre il primo cittadino Giacomo Pronzalino e le autorità sia civili, sia religiose. L'opera è stata finanziata dalla Regione Liguria.

Il ponte venne spazzato via dall'alluvione nel novembre 2016. I lavori per la ricostruzione del collegamento sono iniziati nel giugno 2020. Il crollo aveva causato l'isolamento delle frazioni Grassi, Conradi, Pallareto e Bonetti. Una criticità risolta provvisoriamente con la realizzazione di un guado per garantire il transito delle automobili.