Come Funziona la Cessione del quinto e migliori banche e finanziarie che la offrono

La cessione del quinto, in passato, veniva considerata come una scelta finale da parte dei soggetti protestati. Invece, negli ultimi anni, questa forma di finanziamento ha riacquistato una certa popolarità, grazie soprattutto ad una nuova normativa che ne disciplina, in modo molto più trasparente rispetto al passato, il funzionamento.

Funzionamento della cessione del quinto

Con la cessione del quinto vi è la possibilità di impegnare un quinto dello stipendio, assumendo come garante il datore di lavoro, che trattiene dalla busta paga la rata mensile, pari ad un quinto dello stipendio, e la versa direttamente alla società finanziaria erogatrice del prestito. Si tenga presente che, per accedere alla cessione del quinto, è necessario avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questo modo, i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati e anche i pensionati, hanno a disposizione una forma di finanziamento molto interessante erogata da società finanziarie e da banche.

Vantaggi e caratteristiche

Il vantaggio principale della cessione del quinto rispetto ad un classico prestito personale è relativo alla maggiore possibilità di essere approvato da parte delle banche, in quanto il pagamento delle rate del prestito viene trattenuto direttamente dalla busta paga o dalla pensione, mensilmente. La durata minima della cessione del quinto è di 24 mesi, mentre la massima è di 120 mesi, sulla base dell'entità della retribuzione, ma anche dell'età, in caso si tratti di pensionati.

I migliori istituti di credito per le cessioni del quinto

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione può essere erogata da banche e da società finanziarie. Tra di esse, si possono citare: Pitagora, IBL Banca, Sigla Unicredit e Findomestic. Pitagora è una società nata a Torino nel 1995, specializzata in erogazione di finanziamenti con cessioni del quinto. Opera sia online che presso la sede, offrendo un prestito sia a dipendenti pubblici che privati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e anche ai pensionati. La somma erogata viene accreditata direttamente sul conto corrente o tramite emissione di assegno circolare. Tale importo sarà rimborsato mensilmente, attraverso una trattenuta sulla busta paga o sulla pensione, pari ad un quinto dello stipendio. La durata massima è di 120 mesi e deve essere associato a una polizza assicurativa per la tutela del credito, in caso di morte o di perdita del lavoro del debitore.

IBL Banca è specializzata in varie tipologie di finanziamento, tra cui la cessione del quinto, che permette di ottenere un prestito con un piano di rimborso che può essere dilazionato fino ad un massimo di 120 mesi. Tutte le fasi per istruire la pratica sono affidate alla banca erogatrice, per rendere agevole la procedura anche a clienti poco esperti. SiglaCredit è una società nata nel 2005 che offre prestiti in varie forme, tra cui la cessione del quinto, a lavoratori dipendenti pubblici e privati assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e anche ai pensionati.

La trattenuta pari ad un massimo di un quinto dello stipendio, viene eseguita mensilmente, sulla busta paga o sulla pensione, direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e verrà accreditata alla società finanziaria erogatrice del prestito. In base alla normativa in vigore, l'erogazione del prestito è vincolata alla stipulazione di una polizza assicurativa per garantire il creditore, in caso di perdita del lavoro o di morte del debitore. Si tenga presente, che il debitore ha la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo quanto previsto dal contratto.

Findomestic è una società finanziaria molto nota, presente da circa 30 anni, specializzata nella concessione di credito ai privati. Attualmente, propone una vasta gamma di servizi, tra cui la cessione del quinto Findomestic che resta uno dei principali metodi di finanziamento, molto valido per la rapidità di erogazione e per la sicurezza nel rimborso. Inoltre, con la polizza assicurativa, obbligatoria per legge, il creditore si garantisce da eventuali rischi legati alla perdita del lavoro o della morte del debitore.