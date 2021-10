Vetrine d’Artista: in Banca Carige a Savona dal 5 novembre una personale di Ermes Cantù

Il pittore Ermes Cantù, nell’ambito della rassegna Vetrine d'Artista, allestita presso la sede di Banca Carige in corso Italia, 10 a Savona, sarà protagonista di una personale a cura di Silvia Bottaro, critica d’arte e presidente dell’associazione Aiolfi no profit. L’inaugurazione della mostra è fissata per il 5 novembre alle 10, con opere visibili fino al 1 dicembre.

Ermes Cantù, che espone per la prima volta a Savona con una sua mini personale, è un artista attivo con l’associazione Aiolfi e con il circolo artistico M. Ferrari.

“Realizza ritratti sempre molto personali, intensi psicologicamente, con ottima tecnica incisiva e una cifra poetica – spiega Silvia Bottaro -. Personaggi, paesaggi reali o no fluttuano in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio con un grande potenziale espressivo ed eloquente. Storia, memoria, testimonianza, realtà sono i punti cardini della sua ricerca dove non tralascia echi dalla tradizione, pur cancellando in modo originale i confini tra realtà e fantasia”.

“Tavolozza con colori accesi ma intimi, tanti bianchi misteriosi, inesplicabili, sibillini. Disegno fermo, sicuro, tenace, creando atmosfere, situazioni, a volte spiazzanti, ma sempre con grande pathos”, conclude la critica d’arte e presidente dell’associazione Aiolfi.