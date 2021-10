Calizzano, trovato maxi porcino da un chilo e 350 grammi (FOTO)

Ritrovamento straordinario questa mattina a Calizzano. Uno dei fungaioli più rinomati del paese, Stefano Martino detto "Steva", ha trovato in zona Valle verso il confine col Piemonte un fungo porcino in ottime condizioni dal peso di un chilo e 350 grammi.

Oltre ai complimenti di rito, il sindaco Pierangelo Olivieri ha voluto sottolineare un aspetto importantissimo: l'uso del giubbotto ad alta visibilità.

"Si tratta di una raccomandazione del nostro consorzio, condivisa dal comune, per accedere al bosco. Su questo argomento faremo richiesta assieme ad altri consorzi e amministrazioni per intervenire sulla norma regionale. Ossia l'inserimento dell'obbligatorietà per una maggiore una sicurezza" ha spiegato il primo cittadino.