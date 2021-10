Lutto a Ceriale per l'improvvisa scomparsa di Alessio Molli

Ceriale in lutto per l’improvvisa perdita di Alessio Molli, 66enne mancato all’affetto della famiglia e degli amici sabato 23 ottobre.

"Fox", così era soprannominato, da meno di un anno era andato in pensione e si stava godendo il meritato riposo dedicandosi ai suo hobby. Pur essendo una persona riservata, era molto conosciuto nella sua città, dove aveva gestito la macelleria di famiglia in via 1° Maggio e giocato con il fratello Giacomo nel Ceriale Calcio.

L’uomo, che ha avuto un malore durante una gita fuori porta la settimana scorsa, era stato ricoverato presso l’ospedale di Cuneo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Ha lasciato la moglie Davila, i figli Giampietro e Roberto, la nuora e la sorella Rina.

Il Santo Rosario verrà recitato oggi, 25 ottobre, alle 17.30, presso la Chiesa Parrocchiale dei Ss. Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale, dove martedì 26 ottobre alle 10 avranno luogo i funerali.