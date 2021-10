Soccorritori mobilitati attorno all'ora di pranzo nell'entroterra di Pietra Ligure. L'allarme è stato lanciato per un biker caduto lungo un sentiero nei pressi del rifugio Pian delle Bosse.

Sul posto i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e i sanitari. A causa delle zona particolarmente impervia è stato mobilitato anche l'elisoccorso Grifo.

Il ciclista è stato trasportato per via aerea e in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.