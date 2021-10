Savona, marittimo cade in mare da una nave in rada: trasportato in grave ipotermia al San Paolo

Un membro dell'equipaggio di una nave da carico in rada nel porto di Savona cade in mare ed è immediato è scattato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco con il gommone e la termo camera e la Capitaneria di Porto per soccorrere l'uomo di nazionalità straniera.

Recuperato il marittimo in grave stato di ipotermia, è stato subito trasportato da un'ambulanza della Croce Bianca di Savona in codice rosso all'ospedale San Paolo.

Al momento sono in corso gli accertamenti della Guardia Costiera per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro continuando le ricerche sul posto nel caso fossero coinvolti in mare altri marittimi.