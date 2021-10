Al via la terza edizione 'Sanremo Comics Festival': entro il 17 gennaio 2022 la scadenza per l’invio delle opere

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la rassegna umoristica “Sanremo Comics Festival” viene nuovamente proposta anche per il 2022 dal Gruppo Morenews in collaborazione con Edizioni Zem, il patrocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo.

La manifestazione che nel 2021 ha registrato il record di 72 autori partecipanti con la presentazione di 168 opere, è diventata oggi uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi fra gli eventi collaterali legati al Festival della Canzone, che il prossimo anno festeggerà 72 anni.

“La terza edizione – spiegano gli organizzatori - presenta alcune importanti novità, come quella della previsione di due sezioni, una per professionisti ed una per gli studenti con l’obiettivo di allargare ancora di più la partecipazione. Lo scopo principale rimane quello di offrire un'immagine divertente di questo tradizionale ed imperdibile appuntamento canoro, attraverso disegni umoristici che invitano a sorridere e ricordando episodi simpatici, personaggi famosi e melodie popolari. Il tema della nuova edizione sarà “Il Festival di Sanremo e la Rai: un matrimonio di ferro” e si propone di indagare un rapporto difficile, caratterizzato da alti e bassi. A momenti di grande entusiasmo ne sono seguiti altri di grande tensione. “L’amore non è bello se non è litigarello” cantava Jimmy Fontana ed in questo caso la conflittualità perenne fra Festival e Rai non ha una valenza negativa, ma al contrario rafforza un’unione, che si prepara alle nozze di platino. Dal 1951 ad oggi non sono mancate polemiche e rotture, censure, presenze e assenze sul palco, fiori e abiti, playback e orchestre e tanto altro ancora. E da qualche anno si registrano animate discussioni e feroci controversie sulla convenzione che regola i rapporti fra il comune, che detiene il marchio del Festival e la Rai. In passato ci sono stati alcuni dirigenti della televisione che hanno cercato di portar via il Festival da Sanremo ed amministrazioni comunali, che hanno minacciato di passare ad altre reti televisive. Ma poi alla fine il Festival è sempre rimasto a Sanremo e sempre trasmesso dalla Rai, Il Festival della canzone italiana, conosciuto più comunemente come Festival di Sanremo, rimane uno dei principali eventi mediatici italiani, vanta un grande seguito internazionale ed è uno dei programmi più seguiti della Rai. La statuetta del Leone di Sanremo consegnata al vincitore continua a rappresentare il riconoscimento più prestigioso nel mondo della musica leggera italiana e non solo”.

Questo il regolamento per l’edizione 2022 del Sanremo Comics Festival

Presentazione:

Il Festival il prossimo anno festeggerà il 72° compleanno ed il contest rappresenta un’occasione per celebrare un evento, che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. Dalla sua nascita avvenuta nel gennaio del 1951 il Festival è infatti entrato a fare parte del nostro calendario, con i suoi riti, le polemiche, i pettegolezzi e le curiosità.

L’obiettivo del contest è quello di offrire una immagine divertente di questa manifestazione attraverso disegni umoristici che invitano a sorridere ricordando episodi simpatici, aneddoti, personaggi famosi e popolari melodie.

Tema

Il tema della nuova edizione è “Festival di Sanremo e Rai: un matrimonio di ferro”.

Partecipazione

La rassegna è rivolta a tutti i cartoonist e disegnatori, professionisti e non. La partecipazione è gratuita.

Gli elaborati dovranno avere come protagonista il Festival di Sanremo in tutte le sue sfaccettature: polemiche, canzoni, artisti, regolamenti e il rapporto con la RAI.

Il contest prevede due sezioni:

una riservata a disegnatori, illustratori e fumettisti professionisti;

una riservata agli studenti di tutte le scuole e gli istituti di discipline artistiche legate al disegno.

Gli elaborati potranno essere in bianco e nero o a colori.

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 (tre) opere.

Le opere dovranno essere inviate in forma elettronica, corredate dall’eventuale testo umoristico, in un formato compreso tra l’A4 e l’A3; scansionate o realizzate in risoluzione di 350 DPI, per le opere a colori e in scala di grigio ed a 600DPI per le opere in bianco e nero al tratto; i formati ammessi sono TIFF, PDF, Bitmap, e PNG. Altri formati non saranno tenuti in considerazione.

Insieme al disegno si richiede di unire la domanda di adesione allegata al bando.

Invio degli elaborati

Le opere devono essere inviate al seguente indirizzo email: stampa@edizionizem.com

I primi tre classificati di entrambe le categorie si impegnano a inviare le opere in originale entro 7 giorni dalla comunicazione ufficiale del risultato.

Scadenze:

•entro lunedì 17 gennaio 2022 la presentazione delle opere

•entro lunedì 31 gennaio 2022 la giuria nominata dai soggetti promotori individuerà le opere che saranno esposte in una mostra che si terrà a Sanremo durante il prossimo Festival della Canzone e che saranno inserite in una eventuale pubblicazione.

•entro lunedì 7 febbraio 2021 sarà data comunicazione a tutti i partecipanti del risultato della selezione e individuati il vincitore del primo premio e i premi speciali.

Premi:

al vincitore della categoria professionisti è riconosciuto un premio di 400 euro unitamente all’invito a Sanremo durante il prossimo festival di Sanremo per ricevere la targa premio ed inaugurare la mostra degli elaborati partecipanti al concorso;

al vincitore della categoria studenti è riconosciuto un premio di 200 euro unitamente all’invito a Sanremo durante il prossimo festival di Sanremo per ricevere la targa premio.

Ai secondi e terzi classificati di entrambe le categorie, insieme all’invito a Sanremo per ricevere la targa premio sarà offerto un cesto con prodotti enogastronomici del territorio.

Giuria

Le opere verranno giudicate dalla giuria tecnica, che sarà formalizzata dai soggetti promotori entro il 31 dicembre 2021. La giuria definirà le classifiche di ogni sezione e potrà inoltre assegnare ulteriori riconoscimenti e/o segnalazioni con targhe speciali.

Tutti gli autori premiati verranno contattati per ricevere il premio direttamente dai soggetti organizzatori.

A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione ed una copia dell’eventuale pubblicazione con le opere selezionate.

Condizioni di partecipazione

L’autore concede all’ organizzatore l’autorizzazione per la riproduzione dell’opera per la mostra e per eventuali manifesti, pubblicazioni o comunicazioni su siti internet o social. La proprietà degli elaborati rimarrà comunque all’autore. La partecipazione alla rassegna o mostra comporta l’accettazione di tutte le informazioni contenute nell’invito.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE