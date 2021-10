Attacco alla Cgil di Sampierdarena, Toti: "Condanniamo questo gesto", Lega: "Azione che non porta colori"

Arriva la condanna da parte del presidente della Regione Giovanni Toti e dal gruppo consiliare in comune a Genova per l'attacco nella sede della Cgil di Sampierdarena , dove ignoti hanno incollato la serratura della porta, lanciato uova contro il portone e sfregiato l'adesivo con la scritta "W il 25 Aprile".



"Condanniamo questo gesto – afferma Toti - che si inserisce in un quadro di tensione generale del Paese, che sarebbe bene svelenire in ogni modo. Prendersela con la sede di un importante sindacato che rappresenta milioni di persone, un pezzo di storia del nostro Paese in un momento così delicato se non è atto di qualche squilibrato è qualche cosa che tutto sommato preoccupa. Spero che le forze dell'ordine e tutti coloro che sono preposti all'ordine pubblico cerchino di individuare i responsabili di questa spirale, questa catena di accresciuta tensione che non fa bene al Paese”.



La Lega parla di un'azione che non porta colori. "Condanniamo con fermezza il brutale attacco di questa notte alla sede della Cgil a Sampierdarena. Un’azione che non porta colori e ideologie politiche perché vandalica e che solo persone vigliacche possono commettere. Questa non è democrazia e noi prenderemo sempre le distanze da ogni tipo di violenza", scrivono i consiglieri della Lega a Tursi.