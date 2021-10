Covid, Toti: "Lieve incremento dei casi, vaccino unica strada per uscire dalla pandemia"

“Negli ultimi giorni si è registrato un lieve incremento dei casi e dell’incidenza del virus nella nostra regione, che resta comunque saldamente in zona bianca: la campagna vaccinale ci ha consentito di ripartire, di evitare nuove chiusure e di non mettere in difficoltà gli ospedali e le terapie intensive. Non possiamo tornare indietro. Mancano 75.264 persone per arrivare alla copertura del 90% con almeno una dose, un livello che ci assicurerebbe l’immunità di gregge. Il mio appello va a queste persone: vaccinatevi, per il vostro bene, per il bene di tutti”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.



L’incidenza media giornaliera ogni 10mila abitanti dal 18 al 24 ottobre è a quota 0,45, era 0,39 la settimana precedente e 0,41 dal 4 al 10 ottobre scorso. L'incidenza settimanale negli over 50 su 100mila abitanti é a quota 26 nella settimana dal 18 al 24 ottobre. Era 19,5 nella settimana dall’11 al 17 ottobre e 21 in quella dal 4 al 10 ottobre.

L’incidenza settimanale su 100mila abitanti a livello regionale è di 32.



“Continuano fortunatamente a crescere le prenotazioni per la terza dose negli over 60, arrivate oggi a quota 5.153 persone prenotate – aggiunge Toti - Le prenotazioni per le prime dose da venerdì 15 ottobre scorso sono 2.599, e sono 10.812 le somministrazioni di prime dosi sempre da venerdì 15 ottobre: è necessario che questo numero cresca. La vaccinazione è l'unica strada per affrontare un inverno diverso da quello scorso”.