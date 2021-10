Auto taglia la strada a camion, incidente in A10 a Pietra Ligure, due feriti in codice giallo

Incidente in A10 questo pomeriggio poco prima delle 17 a Pietra Ligure: un’auto in corsia di accelerazione per immettersi in autostrada in direzione Savona ha tagliato la strada a un camion in arrivo. il mezzo pesante, non riuscendo ad evitarla, ha provocato un violento urto.

Due i feriti trasportati in codice giallo all'ospedale di Pietra Ligure dalle ambulanze della Croce Bianca di Finale e Borgio.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e gli ausiliari del traffico di Autostrade.