Cairo Montenotte, 9 extracomunitari scoperti su un camion, 6 sono minorenni

Questa mattina alle 8.30 in viale Vittorio Veneto, presso la caserma dei carabinieri di Cairo Montenotte, un autotrasportatore ungherese, proveniente dall’autoporto di Savona, dove aveva trascorso la notte, ha informato i militari in merito al fatto che nel vano di carico c’erano persone che bussavano alla cabina di guida.

Sul posto, il personale del comando stazione carabinieri di Cairo Montenotte, con il supporto di equipaggi aliquota radiomobile e stazione carabinieri di Carcare, hanno così individuato 9 cittadini non comunitari privi di documenti e senza fissa dimora in Italia, successivamente identificati in 3 maggiorenni di origine pachistana e 6 minorenni di origine afghana.

Dapprima i militari li hanno soccorsi, somministrando anche un adeguato ristoro, perché tutti provati da un lungo digiuno. Poi, al termine delle operazioni di foto-segnalamento e identificazione, sono stati tutti deferiti alla competente autorità giudiziaria per violazione sulla normativa in materia di immigrazione.

Su disposizione dell'ufficio immigrazione della Questura di Savona, i 3 maggiorenni sono stati sottoposti a provvedimento di espulsione immediato, mentre i 6 minorenni, informate le autorità competenti, sono stati affidati ai servizi sociali del comune Cairo Montenotte, per collocamento in idonea comunità.