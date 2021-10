Coronavirus, in Liguria 74 nuovi casi positivi nelle ultime ventiquattr'ore

Tasso di positività in calo per quanto riguarda il Covid-19 in Liguria. Sempre elevatissimi i tamponi antigenici rapidi, a conferma dei tanti liguri che ricorrono al test in farmacia e nelle Asl.

Sono infatti 74 i nuovi positivi al coronavirus nella nostra regione, a fronte di 3.234 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 16.534 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 43,7 pari al 2,28%.

Nel savonese sono 8 i nuovi contagiati, rispetto ai ben 42 dell'imperiese, i 17 di Genova e i 7 di Spezia. Su base regionale sono stazionari i ricoveri, mentre si registra un decesso: un uomo di 67 anni deceduto al San Paolo di Savona lo scorso 23 ottobre.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.700.533 (+3.234)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 868.466 (+16.534)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 114.352 (+74)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.137 (-11)



Casi per provincia di residenza

Imperia 287 (-1)

Savona 232 (-8)

Genova 1.087 (-1)

La Spezia 369 (+1)

Residenti fuori regione o estero 46 (-)

Altro o in fase di verifica 116 (-2)

Totale 2.137 (-11)



Ospedalizzati: 73 (+1); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 14 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 17 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Galliera - 15 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 7 (+2); 2 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 808 (-44)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.792 (+84)

Deceduti: 4.423 (+1)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 724 (-23)

Asl 2 - 160 (-5)

Asl 3 - 195 (-5)

Asl 4 - 180 (+22)

Asl 5 - 294 (-79)

Totale - 1.553 (-90)

Dati vaccinazioni 26/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.891

Somministrati: 2.262.088

Percentuale: 89%