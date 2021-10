Pastorino (Linea Condivisa): "Interminabili liste d’attesa per terapie a minori disabili"

Il consigliere regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino ha preso parte, questa mattina, al presidio di protesta in piazza De Ferrari a Genova, sotto la sede di Regione Liguria, insieme a decine di genitori, per chiedere e rivendicare il diritto alla salute delle bambine e dei bambini disabili, costretti ad interminabili liste d’attesa per ricevere le terapie necessarie.

“Già prima della pandemia l'accesso al diritto alla salute per persone minori con disabilità era particolarmente complesso – dichiara il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino –, ora la situazione è diventata insostenibile”.

Sono circa 1.200 i minori in attesa di prestazioni sanitarie adeguate, con il rischio che la maggior parte non possa accedervi, costretti quindi a rivolgersi al mercato privato, ovviamente per chi ne abbia la disponibilità economica, addirittura fuori regione.

“La noncuranza con cui questa giunta ha affrontato, e sta affrontando la situazione, è sconcertante. Una giunta più intenta a costruire show appositi sulle vaccinazioni, ma disattenta alle fasce più deboli della popolazione, dai disabili agli affetti da malattie rare, passando per i minori che hanno bisogno di nutrizione enterale, solo per citarne alcune – prosegue il consigliere Pastorino –. Categorie lasciate completamente sole, abbandonate a se stesse, nella speranza che la buona volontà e la testardaggine degli operatori sanitari possano risolvere le singole problematiche”.

Per non tralasciare nulla, è doveroso ricordare che il presidente Toti, con una buona dose di faccia tosta, ribadisce costantemente che vengono acquistate migliaia di prestazioni diagnostiche e cliniche dai privati, per far fronte alle interminabili liste d’attesa, senza però aver mai programmato assunzioni di personale per rafforzare un sistema sanitario che, a fronte anche delle continue dimissioni per pensionamento, è sempre più fragile e precario.

“E come se non bastasse a fine anno ci sono in pericolo altre 200 persone, costrette a subire contratti atipici, ma che risultano determinanti per l'organizzazione di servizi sanitari essenziali, dai consultori alle numerose e svariate tipologie di prestazioni socio-sanitarie”, spiega il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino.