Covid, il punto vaccinale periferico a Calizzano (per il momento) non sarà riattivato

Il punto vaccinale periferico (Covid-19) a Calizzano non sarà ripristinato. Lo comunica in una nota il sindaco Pierangelo Olivieri.

"A seguito dei contatti avuti con la direzione di Asl 2, abbiamo ricevuto comunicazione che al momento non è prevista la riattivazione per nessuna fascia di età del punto vaccinale periferico presso la struttura delle Ciminiere per i residenti di Calizzano, Bardineto, Massimino e Murialdo" spiega il primo cittadino".

"Sono state formalizzate e più volte ribadite richieste e disponibilità in tal senso alla stessa Asl 2, che ha precisato che per motivi organizzativi al momento non è possibile dare seguito al ripristino" conclude Olivieri.