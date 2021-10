Discarica abusiva e rifiuti bruciati: la Guardia di Finanza sequestra un terreno ad Altare

Le Fiamme Gialle di Cairo Montenotte, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale di Genova, hanno sequestrato un’area adibita a discarica abusiva, situata nei pressi della zona industriale di Altare, in località Vecchio Mulino.

I Finanzieri, nell'occasione, hanno individuato una superficie recintata, tramite sorvolo da parte di un velivolo del Corpo, sulla quale era stoccata una consistente quantità di rifiuti, in assenza delle previste autorizzazioni.

All'interno del sito, della superficie di circa 1.500 metri quadri, erano depositati una cisterna in metallo per idrocarburi in cattivo stato di conservazione, fusti metallici, sacchi e contenitori in plastica, inerti costituiti da scarti di cemento, bitume, vecchie tubazioni, parti in legno e materiale di risulta.

Nell’area in questione sono state trovate tracce di combustione, segno che parte dei rifiuti erano stati bruciati, con evidenti rischi per la salute dei residenti nelle vicine abitazioni, dovuti alle esalazioni contenenti sostanze tossiche prodotte dai materiali dati alle fiamme.

L’intero sito è stato sottoposto a sequestro e il soggetto che aveva la disponibilità del terreno, un cittadino albanese residente a Cairo Montenotte, titolare di un’impresa edile, è stato denunciato a piede libero all'Autorità Giudiziaria per violazione al Testo Unico Ambientale.

L'attività svolta conferma il costante impegno della Guardia di Finanza, attenta anche alla tutela ambientale ed alla salute dei cittadini.