Millesimo, la Finanza sequestra vasta area adibita a discarica abusiva

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nell'ambito delle ordinarie attività di istituto volte anche alla prevenzione ed alla repressione dei reati ambientali, hanno sequestrato una vasta area a Millesimo sulla quale erano state eseguite delle opere abusive.

L'operazione è stata eseguita dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Cairo Montenotte, in collaborazione con la Polizia Locale. La zona in questione ospita un'impresa vivaistica e una società che fabbrica e assembla strutture e parti metalliche, entrambe riconducibili ad uno stesso soggetto.

Nel sito, adiacente al fiume Bormida, sono stati individuati alcuni pozzi di captazione delle acque provenienti dal fiume, utilizzati per irrigare le piante del vivaio, realizzati in assenza di qualsivoglia autorizzazione, in parte addirittura insistenti in un terreno demaniale. Nell’area sono stati inoltre rinvenuti circa 100 quintali di rifiuti stoccati illecitamente (inerti provenienti da lavori edili, scarti di ferro, ecc.).

L’intera superficie, di circa 1.000 metri quadrati, e i rifiuti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Il soggetto che ne aveva la disponibilità è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, nonché invasione di terreni demaniale pubblici e per violazione al T.U. delle leggi ambientali, in relazione allo stoccaggio non autorizzato dei rifiuti.

L'attività svolta conferma il costante impegno della Guardia di Finanza, attenta anche alla tutela ambientale ed alla salute dei cittadini.