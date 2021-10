Dalla Via Julia Augusta al Monte Bignone: domenica 31 ottobre un trekking sui panoramici crinali tra Albenga e Alassio

La Via Julia Augusta fu costruita tra il 13-12 a.C. come collegamento tra Roma e la Gallia meridionale per volere dell’Imperatore Ottaviano Augusto. Fino al primo Ottocento, con l’inaugurazione dell’attuale via Aurelia, rimase la principale via di comunicazione di terra per attraversare il ponente ligure. Della storica Via consolare, quello tra Alassio e Albenga è sicuramente uno dei tratti più interessanti dal punto di vista archeologico. Qui, in alcuni punti, possiamo vedere e seguire ancora parti del selciato originale, davvero ben conservato.