Oli esausti, materiale edilizio e imbarcazioni da diporto: la Finanza sequestra area a Finale Ligure

La Guardia di Finanza, compagnia di Albenga, ha individuato e sottoposto a sequestro un’area extraurbana, ubicata nel comune di Cisano sul Neva, adibita a deposito di rifiuti RSU, speciali e pericolosi abbandonati e/o depositati in maniera incontrollata, tra cui resti e carcasse di mobili demoliti, vari rifiuti solidi urbani, oggetti in plastica e materiale legnoso e ferroso. Il soggetto che aveva la disponibilità del sito è stato segnalato, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, all’amministrazione comunale competente per l’emissione della prevista ordinanza finalizzata alla bonifica dell’area ed al ripristino dei luoghi.

I militari appartenenti alla Tenenza di Finale Ligure invece, hanno sequestrato un’area ubicata nel territorio del comune finalese, nelle vicinanze del torrente Rio Bottassano, all’interno del quale sono state rinvenute, abbandonate in periodi differenti, diverse tipologie di rifiuti, tra le quali: oli esausti in bottiglie di plastica, parti di autoveicoli, scarto di materiali per l’edilizia, pneumatici, due piccole imbarcazioni da diporto, in vetroresina, in stato di avanzato deterioramento, parti di elettrodomestici, materiali ferrosi arrugginiti e altri scarti di produzione di vario genere. La presenza dei rifiuti appare oltremodo preoccupante - si legge nella nota diramata dalla Finanza - visto che l'area risulta vicinissima ad un corso d’acqua. Pertanto è stata sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico/ambientale. I proprietari dell’area sono stati deferiti all’A.G. per violazione al T.U. ambientale.

Le attività svolte confermano il costante impegno della Guardia di Finanza, attenta anche alla tutela ambientale ed alla salute dei cittadini.