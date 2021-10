Sindrome delle apnee ostruttive del sonno, interrogazione di Brunello Brunetto: "Sono 12 i milioni affetti"

"Secondo i risultati di uno studio dell’Università Bocconi sono circa 12 milioni i pazienti italiani affetti da Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas) di cui solo il 4% con diagnosi certa e solo il 2% in terapia. Una patologia molto grave, ma sottostimata". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"Risulta che nei bambini l’Osas abbia una prevalenza fra l’uno e il sei per cento, ma che negli adulti i valori aumentino a dismisura: nei maschi il 50%, nelle donne il 25%".

"Pertanto ho presentato un’interrogazione in Regione Liguria per conoscere quale sia la situazione sul nostro territorio relativamente alle apnee notturne con sistemi Cpap/Bipap (dispositivi che erogano un flusso delicato di aria filtrata e pressurizzata per mantenere aperte le vie respiratorie) e relativi costi. Inoltre, con questo documento ho chiesto se siano stati presi in considerazione eventuali presidi endorali di recente sviluppo" conclude Brunetto.