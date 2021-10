Covid, tamponi e vaccini: la programmazione di Asl 2

Tamponi e vaccini anti-Covid. Questa la programmazione da parte di Asl 2 con orari e modalità di accesso nelle strutture attivate.

Tamponi - Sarà possibile effettuare il test antigenico rapido recandosi al Terminal Crociere di Savona dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Come da indicazioni Regionali, il tampone antigenico rapido sarà gratuito per coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Covid ed attendono il Green Pass, per tutti gli altri utenti è prevista un costo di 15 euro.

Vaccinazioni - Per le Vaccinazioni ad accesso diretto sarà invece possibile recarsi: al Terminal Crociere di Savona dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18; presso i chiostri di Santa Caterina a Finalborgo il sabato dalle ore 9 alle ore 18.