Savona, il 30 ottobre la presentazione de “La Grande Guerra dai nostri inviati” di Pier Paolo Cervone

Il 4 novembre del 1918 alle ore 15 tutte le operazioni di guerra cessarono e fu proclamata la fine della Grande Guerra. Armando Diaz emanò un bollettino che celebrava, non senza retorica, la vittoria su "uno dei più potenti eserciti del mondo".

Nell’approssimarsi di questo giorno, l’Associazione “A Campanassa”, per commemorare con rispetto e onore il tragico evento della nostra storia in cui sono morti oltre un milione di italiani, presenta sabato 30 ottobre alle ore 18 presso il complesso monumentale del Brandale, sala dell’Anziania, il libro “La Grande Guerra dai nostri inviati” in un incontro con l’autore Pier Paolo Cervone.

L’autore ben noto ai savonesi, diplomatosi all'Istituto Nautico Leon Pancaldo di Savona, si è poi laureato in Scienze Politiche all'Università di Genova discutendo una tesi sulla Storia dell'apartheid in Sud Africa dal 1652 ai giorni nostri.

Giornalista professionista, è stato caposervizio de La Stampa per le edizioni della Liguria. Dal 1995 al 2004 ha ricoperto la carica di sindaco di Finale Ligure. Appassionato di storia ha scritto numerosi saggi in particolare sulla Grande Guerra riscuotendo grande interesse e riconoscimenti in premi letterari.

"La riflessione sulla preziosa presenza dei giornalisti sui terreni di guerra è estremamente attuale e ne siamo spettatori attoniti sia nel guardare la televisione, sia nel leggere i giornali: Corea, Vietnam, Iraq, Libano, Iugoslavia,Siria ,Libia, Ucraina, Afghanistan - spiega Giampiero Storti, vice presidente Vicario de "A Campanassa" - Senza la testimonianza di questi straordinari, coraggiosi e preziosi professionisti rimarrebbe la propaganda distorta delle parti belligeranti ed infine la versione interessata dei vincitori".

Tre stacchi musicali impreziosiranno l’incontro grazie al Maestro Ivano Nicolini: Tapun, Monte Canino e in conclusione “La canzone del Piave”, inno nazionale italiano per un breve momento della nostra storia.