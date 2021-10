Taglio delle corse Tpl delle linee 2-2/ a Savona, la rabbia di una donna ipovedente: "Ci siamo stufati"

"Perché devono tagliare la linea più utilizzata dalle casalinghe, dalle persone anziane e non tagliano da nessun'altra parte? Ci siamo stufati".

Il grido d'allarme arriva da una cittadina savonese ipovedente con problemi di deambulazione che da qualche giorno al taglio delle corse della linea Tpl 2-2/ che da piazza Mameli attraversa il centro di Savona.

"Da 23-24 corse al giorno, sono passati a 5, solo al mattino - prosegue la donna - ho chiamato il centralino e mi hanno risposto prima che la linea non c'è più, poi hanno cambiato e mi hanno detto che fino al 31 rimangono questi 5 orari. Viene voglia di salire e non timbrare il biglietto".

L'azienda aveva deciso di tagliare alcune corse dallo scorso 15 ottobre, giorno di avvio dell'obbligo per i lavoratori della presentazione del Green Pass, in quanto proprio 15 autisti non erano in possesso del passaporto verde.

"I tagli sono stati più ampi dove c'è una maggiore disponibilità di corse, stiamo riducendo ora perché abbiamo recuperi e dalla prossima settimana la situazione potrebbe tornare quasi alla normalità - ha spiegato la presidente di Tpl Simona Sacone che nei giorni scorsi aveva preannunciato che ci sarebbero stati disagi dal 25 ottobre all'1 novembre - il percorso è tra i più ridondati e comunque ci si riesce a muovere lo stesso in città, però è una situazione transitoria che speriamo di risolvere. Ci dispiace per l'utenza ma siamo costretti a fare così".