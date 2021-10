Alassio: il maltempo annulla Halloween, confermata invece l'ultima tappa di "Diablolica"

Le pessime previsioni del tempo per il prossimo fine settimana, a malincuore, hanno spinto l'organizzazione ad annullare l'evento "Street Food Festival", di street food, animazione e musica, programmato in occasione di Halloween da oggi a domenica in piazza Partigiani ad Alassio.

E' invece lo stesso Claudio "El Diablo" Chiappucci a far sapere di voler confermare l'appuntamento con "Diablolica": "A mio avviso domattina riusciremo a fare una bella sgambata - spiega appena rientrato da una breve vacanza - vi aspetto tutti belli carichi". Domattina, sabato 30 ottobre, aspetterà i suoi "compagni di viaggio" alle 9,30 in piazza della Libertà, davanti all'ingresso del palazzo comunale per l'ultima pedalata di stagione tra i vigneti della Piana di Albenga con degustazione presso l’Enoteca Regionale dei Viticoltori ingauni di Ortovero. Info e prenotazioni (fino a esaurimento posti): IAT Alassio 0182 647027 – info@visitalassio.eu. Info percorso: http://bit.ly/diablolica05.