Halloween 2021, lo Street Food torna al Molo 8.44 di Vado dal 29 ottobre all'1 novembre

La voglia di far festa si fa sentire al Molo. In occasione di Halloween e del giorno di Ognissanti torna lo Street Food con i suoi truck speciali pieni di golosità, pronti ad allietare le tue giornate di spesa autunnali, per momenti di convivialità in piena sicurezza all’aria aperta.

Da oggi, venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre compreso tante leccornie made in Italy delizieranno il palato durante lo shopping: gnocco fritto, panzerotti, pinse, bbq, bufalo burger, stinco e flap steak. I truck saranno aperti dalle 12 alle 21 di ogni giorno.

In più, durante l’ultimo giorno di Street Food c’è una sorpresa per i più piccoli, che dalle 15 in poi potranno entrare in ogni negozio a chiedere dolcetto o scherzetto ed avere caramelle e zucchero filato gratis.

A tutti gli altri componenti della famiglia invece viene ricordato che al Molo 8.44 sono attive tante promozioni per un piacevole shopping in grandissimo risparmio.