Albenga, Movimento Italia Unita manifesta in piazza, Nappi: "Non siamo No Vax, Siamo No Green Pass, persone che pensano con la propria testa"

“Dopo Ceriale eccoci ad Albenga, seconda tappa del tour che stiamo organizzando con i cittadini No Green Pass e con il Movimento Italia Unita, di cui sono presidente nazionale. Siamo qui per chiedere l’abolizione del Green Pass, struttura dittatoriale che pone delle limitazioni alla libertà, e per chiedere l’annullamento del decreto legge 44/2021 per quanto riguarda lo scudo penale e civile di medici e dottori, perché la giustizia deve essere uguale per tutti: questo potrebbe riunire tutta la popolazione. Se qualcuno sbaglia, deve pagare e questo è un punto importantissimo e fondamentale: la giustizia deve essere veramente uguale per tutti”. Così Francesco Nappi, presidente del Movimento Nazionale Italia Unita alla manifestazione organizzata ad Albenga oggi, sabato 30 ottobre dalle 15.

Il maltempo non ha fermato le 160/180 persone fortemente motivate che hanno partecipato con striscioni e cartelli. “Trieste e Genova chiamano, Albenga risponde”: la protesta pacifica ha visto la presenza di diverse persone che hanno esposto la propria testimonianza ed esperienza.

È il caso di Marco Gafarelli, fotografo professionista vaccinato con Sputnik, preparato non riconosciuto dall’Ema. A San Marino le persone a cui è stato inoculato hanno ottenuto l’esenzione dal Green Pass, mentre in Italia no, citando il caso di Giorgio Pesce, di cui la redazione di Savonanews si è occupata più volte (LEGGI QUI LA NOTIZIA): “Si tratta dello stesso vaccino, eppure in Italia i vaccinati con Sputnik hanno le stesse limitazioni dei non vaccinati. Non ci sono ragioni per non approvarlo, se non politiche. Non facciamoci la guerra. Eravamo uniti l’estate scorsa, abbiamo gioito insieme per gli europei di calcio, per le olimpiadi e con i Maneskin. Lavoriamo, ci siamo dati da fare e ci siamo rialzati, ma ora siamo divisi da questa cosa. Cosa vogliamo? – conclude – Vogliamo protocolli di cura domiciliari e ospedalieri: non li abbiamo ancora avuti”.

“Non siamo No Vax, siamo No Green Pass, semplicemente persone che pensano con la propria testa” - continua Nappi dal palco – perché non è uno strumento sanitario, ma uno strumento di controllo. Senza non possiamo più neanche lavorare e quindi è come se ci fosse l’obbligo vaccinale. Combattiamo per la libertà, perché ce l’hanno tolta e stiamo pagando per riaverla”.

Ernesto Ciravegna, medico specializzato in Terapia del dolore a Genova, Savona e Pietra Ligure: “I numeri sono importanti: 130mila sono i morti con il Covid, di questi però solo 3mila 700 sono deceduti di Covid, ovvero persone sane che hanno contratto il virus e sono morte. La stragrande maggioranza dei deceduti aveva malattie pregresse, erano in equilibrio grazie ai farmaci e, versando in condizioni di fragilità, quando è arrivato un agente esterno, il Covid appunto, ha aggravato le situazioni causando le morti. Ma questo accade anche con il virus dell’influenza. Abbiamo messo a confronto questi numeri con quelli degli anni precedenti in cui c’erano le influenze stagionali? L’emergenza è stata stabilita tenendo conto dei 130mila decessi, non dei 3mila 700. Sulla base dei 130mila l’emergenza è stata configurata come pandemia e non come grave epidemia, come forse avrebbe dovuto essere. Come conseguenza ci sono state tolte tante libertà e abbiamo dovuto vaccinarci con un farmaco che non ha terminato la propria sperimentazione. Sul lungo periodo cosa potrà accaderci? Purtroppo allo stato attuale nessuno può saperlo”.