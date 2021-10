Garlenda, dal 1° novembre il servizio rifiuti sarà gestito da SAT

Dal 1° Novembre 2021 SAT sarà il nuovo gestore del servizio rifiuti nel comune di Garlenda. Il servizio non cambierà rispetto all'attuale, tranne che per il ritiro degli imballaggi in plastica e metallo: il vetro sarà raccolto da solo, gli imballaggi in metallo (lattine, scatolette, tappi in metallo, carta argentata etc.) devono essere gettati con gli imballaggi in plastica e metallo.

SAT inoltre, comunica che il centro di raccolta di Garlenda (CDR) rimarrà chiuso dal 1° al 15 novembre compreso, per lavori di adeguamento e ammodernamento. Tutte le informazioni per gli utenti di Garlenda sono disponibili nell’apposita pagina del sito web https://www.satservizi.org/comune/garlenda/ e dell’app SAT servizi

Il nuovo numero verde per gli utenti di Garlenda sarà quello di SAT: 800.966.156. Telefonando al numero verde o contattandoci tramite i nostri indirizzi potrai: chiedere informazioni sui servizi di nettezza urbana attivi nel tuo comune; fare segnalazioni; presentare reclami e offrire suggerimenti; avere informazioni sul centro di raccolta comunale; prenotare il ritiro a piano stradale dei rifiuti ingombranti secondo le modalità previste.

Orari di funzionamento del numero verde: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle 17:00.