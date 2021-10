Meteo, weekend all'insegna della pioggia: le previsioni di Arpal

Sarà un fine settimana lungo all'insegna della pioggia. Questo il bollettino diramato da Arpal.

Oggi, sabato 30 ottobre, precipitazioni sparse, più diffuse in serata a Ponente con cumulate areali significative su A; la contestuale presenza di una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci moderati in possibile estensione alla costa di B e C, dove non si escludono isolati fenomeni forti. Venti settentrionali moderati (35-50 km/h) sul Centro-Ponente con irregolari rinforzi, localmente fino a 50/55 km/h in serata.

Domani, domenica 31 ottobre, fin dalle prime ore della notte piogge diffuse sul Centro-Ponente d'intensità fino a moderata su A e con cumulate areali elevate su A, significative su B e D; possibili rovesci moderati, localmente forti in corrispondenza dei fenomeni più intensi su A, B, C e D. Venti settentrionali fino a forti su A e B in particolare agli sbocchi vallivi e sui capi. Mare localmente molto mosso su A.

Lunedì, 1° novembre, piogge diffuse su tutta la regione con cumulate areali significative su ABD, elevate su CE e intensità fino a moderate su BCE; fenomeni anche a carattere temporalesco, specie in occasione del transito del fronte freddo, con intensità forte, più probabile su BCE. Rinforzo dei venti settentrionali su A, B e rilievi di D fino a forti con locali raffiche fino a 60/70 km/h sui rilievi, localmente forti meridionali su C. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso dal pomeriggio, localmente agitato su C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.