Alassio è in lutto per la scomparsa di Anacleto Giacomo Mascheretti, noto commerciante e padre dell'artista Rudy

E' serenamente mancato nella sua casa all'età di 96 anni Anacleto Giacomo Mascheretti, noto commerciante in arredamenti di Alassio e papà dell'artista Rudy, pittore che opera con sottofondo musicale.

Anacleto Giacomo, nato a Bergamo, e immigrato ad Alassio nel 1970, è stato fondatore col fratello del negozio di elettrodomestici sulla via Aurelia di fronte alla Chiesa di San Vincenzo Ferreri. L'attività si è poi riconvertita in vendita di mobili con il nome Mascheretti Arredamenti, ancora oggi in piena attività. Giacomo era molto conosciuto ad Alassio, tant'è che la famiglia sta ricevendo tantissime testimonianze d'affetto.

Lo piangono la moglie Ettorina, i figli Rudy e Roberto, le nipoti Greta e Marta, le nuore Elena e Cristina, tutti i fratelli. Le esequie si svolgeranno nella chiesa di San Vincenzo Ferreri martedì 2 novembre alle 16,30. Qui verrà recitato il Rosario la sera precedente alle 19.