Blitz in una casa a Borgio Verezzi: carabinieri sequestrano droga, 2 denunciati e 3 segnalati alla Prefettura

Nella notte i carabinieri della stazione di Pietra Ligure hanno svolto un servizio antidroga culminato con un blitz all'interno di un'abitazione di Borgio Verezzi dove sono stati sorpresi alcuni cittadini stranieri, pregiudicati, in possesso di droga.

Da qualche giorno infatti, i militari tenevano sott'occhio l’alloggio dove alcuni cittadini avevano segnalato un via vai di gente. I servizi di osservazione avevano confermato le segnalazioni, cosi stanotte, i carabinieri hanno deciso di intervenire.

I militari appostati hanno visto uscire due stranieri dall'abitazione e li hanno bloccati. Uno di loro ha tentato di disfarsi di 3 dosi di cocaina probabilmente da poco acquistati. Quindi hanno poi fatto accesso nell'appartamento dove hanno sorpreso 3 persone (2 stranieri pregiudicati e una italiana). La perquisizione ha portato al rinvenimento di piccole quantità di cocaina e hashish, nonché materiale per il confezionamento.

Tutte le persone fermate sono state portate in caserma. Al termine dell'indagine, due di loro sono state denunciate per spaccio di stupefacenti, mentre le altre tre, segnalate alla Prefettura per detenzione personale di droga. Anche in questo caso la segnalazione dei cittadini è stata molto importante per individuare e fermare l’attività di spaccio.