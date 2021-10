Falso allarme bomba lungo l'A10: zainetto abbandonato fatto brillare in autogrill

Attimi concitati nel pomeriggio odierno lungo l'autostrada A10 presso l'area di servizio situata in località Piani d'Invrea a Varazze. Uno zainetto abbandonato ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto è intervenuto il nucleo artificieri da Genova. Mobilitati anche i sanitari e le forze dell'ordine. Lo zainetto è stato fatto brillare, ma per fortuna si è trattato di un falso allarme. All'interno infatti non c'era nessuna bomba, bensì dei comuni vestiti. L'autostrada è stata chiusa in entrambi sensi.