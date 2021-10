Finale, biker cade a Gorra: mobilitato l'elisoccorso Grifo (FOTO)

Vigili del fuoco e Croce Verde di Finalborgo mobilitati nel pomeriggio odierno a Gorra, frazione del comune di Finale Ligure.

L'allarme è stato lanciato per un biker di 58 anni caduto lungo il sentiero "Rollercoaster". Sul posto anche il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria che ha provveduto a stabilizzare il paziente e a portarlo in un luogo adatto per il recupero da parte dell'elisoccorso Grifo.

Il ciclista è stato trasportato per via aerea in codice giallo (con traumi cranici, cervicali e addominali) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.