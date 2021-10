1° Gran Fondo "Città di Pietra Ligure" Cycling Marathon, il sindaco De Vincenzi e l’assessore Rembado: "Felici di ospitare questo nuovo evento sportivo"

Domenica 31 ottobre si correrà la prima edizione della gara ciclistica Gran Fondo “Città di Pietra Ligure” Cycling Marathon.

L’evento, organizzato da A.S.D. G. S. “Loabikers Gran Fondo” con il patrocinio e il sostegno del comune di Pietra Ligure, partirà alle ore 10.30 da via Don Giovanni Bado per arrivare intorno alle ore 13.00 sempre sul lungomare pietrese, coprendo un anello di circa 92 km e scalando il dislivello dei quasi 1800 metri del passo del Melogno (per tutti i dettagli del tracciato www.loabikers.com).

Al termine della gara, avranno luogo le premiazioni delle edizioni 2020 e 2021 di questo importante circuito ligure di gran fondo.

“In questo momento di ripartenza, siamo felici di ospitare la prima edizione della “Gran Fondo “Città di Pietra Ligure” Cycling Marathon. Una bella occasione per tutti gli sportivi e una prestigiosa opportunità per la nostra città che, per la prima volta, è inserita nel circuito Trofeo Loabikers, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, e che, in più, ne ospiterà le premiazioni delle edizioni 2020 e 2021" commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l'assessore allo sport Daniele Rembado.

"Questa manifestazione è una novità di cui siamo molto contenti e che testimonia la grande voglia di rimetterci in moto. Non possiamo che ringraziare l’A.S.D. G.S. “Loabikers Gran Fondo” per questa iniziativa e accogliamo con grande piacere tutti i ciclisti che domenica correranno la cycling marathon “Città di Pietra Ligure”, augurando loro una bella esperienza e in bocca al lupo!”, concludono De Vincenzi e Rembado.