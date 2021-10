L'umorismo lieve di Lele Luzzati, da Genova per Asti (FOTO)

Gli appuntamenti del festival continuano nei prossimi giorni, spostandosi in Piemonte. Il 31 ottobre, alle 17, in occasione dell’inaugurazione della mostra, Luzzati, Calvino e il concetto di levità, il teatro Alfieri di di Asti ospiterà una grande anteprima: Miriam Meghnagi, musicista e compositrice della sigla di Sorgente di vita, che fu animata proprio da Luzzati, si esibirà al Teatro Alfieri di Asti nella conferenza-concerto Canti, parole e musiche per Lele Luzzati. Accompagnata dal maestro Nicola Puglielli, canterà in arabo, ebraico, aramaico, ladino, giudesmo e bagitto, oltre che in italiano.