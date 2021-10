La vigilessa Antonella Dambra in nazionale pallavolo polizie locali d’Italia: “Porterò la bandiera di Albenga sui campi da volley in Europa”

Tappa ad Albenga questa settimana per il viaggio che racconto nella rubrica settimanale #ILBELLOCISALVERÀ: precisamente mi fermo presso il comando di polizia locale della città, dove incontro l’agente Antonella Dambra, appena convocata in nazionale pallavolo delle polizie locali d’Italia.

“Non avrei mai pensato di riuscirci, non posso dire neanche che fosse un sogno, tanto era ‘alto’, e invece mi sono buttata e ce l’ho fatta”, mi racconta raggiante l’agente Dambra. Ma partiamo dall’inizio.

“Ho visto sui social, in una pagina Facebook dedicata agli agenti di polizia locale, un annuncio in cui si cercavano atlete di pallavolo per la costituzione della squadra che a Torino, nel 2023, sarà impegnata nel torneo internazionale dedicato a formazioni composte da membri delle forze dell’ordine di stati europei. Io gioco da tutta la vita – spiega – anche se non ho mai raggiunto livelli altissimi, e sono laureata in Scienze Motorie, quindi ho sempre avuto un grandissimo interesse per lo sport. Dopo averci pensato un po’ su, ho deciso e mi sono candidata”.

Selezione conclusa con successo per Antonella, che è l’unica atleta scelta in provincia di Savona, anche se la nostra regione è fortemente rappresentata nella squadra: a fronte di 16 giocatrici che compongono la squadra provenienti da tutta Italia, 5 sono liguri.

“Ho visto un treno che passava, ho provato a vedere se le porte si potessero aprire: si sono aperte e sono salita. Sono molto felice”.

Dallo scorso mese di aprile, in concomitanza con la ripartenza di molte attività post Covid, ha avuto inizio il nuovo quadriennio sportivo per gli atleti e le atlete nazionali di pallavolo delle polizie locali d’Italia. Il gruppo è creato e gestito da Orazio Soriero, sovrintendente capo della polizia locale di Milano e consigliere nazionale per la disciplina della pallavolo della ASPMI “Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia”, che con l’aiuto di uno staff di colleghi e collaboratori esterni ha portato avanti il progetto con il chiaro intento di approdare al campionato Europeo di pallavolo USPE riservato a forze di polizia. Mentre per le maschili si prevedono competizioni già tra settembre e ottobre 2022, per la compagine femminile, che sarà guidata dall’allenatore Renzo Buratti e dal suo vice Eddy Martinelli, bisognerà attendere il 2023, anno in cui accederanno alla fase finale degli Europei di categoria previsti in Germania nel 2024.

Molti gli atleti professionisti del passato e del presente che hanno sposato il progetto degli agenti, a testimoniarlo la presenza ai vari raduni, come madrina e porta fortuna, dell’indimenticata capitana del team oro mondiale nel 2002, Simona Rinieri, oltre a vari testimoni sportivi che supportano le squadre.

“Grazie al primo commissario del mio comando Enzo Montan, alla dirigente Anna Nerelli, ai colleghi e al mio comune potrò portare sui campi da volley la bandiera di Albenga. Grazie all’associazione ASPMI e a tutto il suo staff per la magnifica opportunità che mi ha concesso e per aver creduto in me. Sono onorata e orgogliosa per tutte le attestazioni di stima che sto ricevendo”.

“Ho colto questa sfida, che mai avrei pensato potesse presentarsi alla mia età, visto che non sono più giovanissima – conclude l’agente Dambra - ma la vita davvero talvolta regala opportunità magnifiche e sta a noi saperle individuare e coglierle senza paura, senza pregiudizi. Credo sia molto importante ascoltarsi sempre e parlare, condividersi e poi, senza retorica alcuna, seguire l’istinto e il cuore: se pensi di sentirti pronta per fare qualcosa, falla, buttati. L’istinto non sbaglia”.

Una bella storia che può essere di ispirazione per tutti.

#ILBELLOCISALVERÀ