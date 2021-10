Spotorno, i consiglieri Spiga e Pendola donano tricolore da issare sul pennone di piazza della Vittoria

In occasione del Consiglio comunale del 3 novembre con ordine del giorno "Conferimento cittadinanza Onorario al 'Milite Ignoto'" e della cerimonia del 4 novembre, che cade nel centenario della tumulazione del "Milite Ignoto", i consiglieri Massimo Spiga e Francesco Pendola hanno scritto al sindaco di Spotorno, informando che doneranno ai cittadini, durante il Consiglio comunale, una bandiera tricolore da issare sul pennone di piazza della Vittoria, in attesa che le bandiere richieste in data 28 ottobre a mezzo MEPA dal comune di Spotorno, come da determinazione 859 siano disponibili.

“'Chi rispetta la bandiera da piccolo, la saprà difendere da grande' scrisse Edmondo De Amicis, e per quanto possa sembrare una frase anacronistica rispecchia lo stato di un Paese che rischia di perdere l’amor proprio ed il senso di appartenenza. Fa ancora più male vedere issato e sventolare un ‘tricolore’ sgualcito e reso a brandelli dal tempo, lasciato issato sui pennoni davanti a simboli dello Stato italiano. Bandiera, sostituita solo in occasione della cerimonia del 4 novembre, con una di piccole dimensioni" spiegano i consiglieri Spiga e Pendola.

"Una bandiera della Repubblica Italiana, scolorita, strappata dalla furia del vento, rende l’immagine di un territorio che ha poco a cuore il significato di quel pezzo di stoffa che rappresenta e ha rappresentato per molti italiani l'ultima ancora a cui aggrapparsi in tempo di guerra e di pace. Sarebbe opportuno inoltre ricordare il del D.P.R. del 7 aprile 2000, n. 121, ovvero il ‘Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici’: in esso, infatti, al Capo IV articolo 9.1 è scritto: 'Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo'".

"In occasione della cerimonia del 4 novembre 2021, a cento anni dalla tumulazione del milite Ignoto, che incarna il valore, la dedizione, il sacrificio dei suoi fratelli, caduti con lui per la patria e per la bandiera italiana, abbiamo deciso di donare ai cittadini di Spotorno, per mano del sindaco e di tutto il Consiglio comunale, una bandiera tricolore, da issare sull'asta porta bandiera della piazza della Vittoria, un segno patriottico, di onore e gratitudine per tutti i cittadini che hanno dato la propria vita per la nostra nazione" concludono i consiglieri Spiga e Pendola.