Nuovi attacchi dei 'No Vax': scritte anti Toti e Draghi: "Maledetti nazisti pungetevi il cervello"

Scritte contro Draghi e Toti al Palabigauda, centro vaccinale a Camporosso, al Saint Charles, ospedale di Bordighera e al distretto socio-sanitario di Ventimiglia. "Maledetti nazisti pungetevi il cervello", "Draghi lurido nazista", "Porci Governo maledetto" e "Il vaccino uccide": queste le scritte (con lo stesso spray rosso) che sono comparse stanotte.

Dei tre casi occupano i Carabinieri e la Polizia, ma la matrice sembra essere la stessa. Ancora una volta la minoranza che è contraria a vaccini e green pass si è scatenata contro le Istituzioni e le strutture. Le scritte sono nuovamente contro il Presidente della Regione e contro il Premier Draghi.

Difficile risalire agli autori, visto che le zone scelte per i graffiti di protesta non vedono la presenza di telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno svolgendo indagini per cercare di risalire agli autori.

Sull'episodio è arrivato il commento di Giovanni Toti: “Si tratta dell'ennesimo inqualificabile gesto compiuto da chi rappresenta una sparuta, irresponsabile e violenta minoranza della Liguria e del Paese - ha spiegato Toti - e offende il lavoro di coloro che sono stati in prima linea durante tutta la pandemia, impegnati a salvare vite e nella più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, anche a Camporosso, dove uomini e donne ogni giorno combattono per la nostra libertà, quella di un mondo senza virus. 'Il vaccino uccide. Toti porco Nazista'. Leggere certe scritte fa male, ancora di più se accostate al nome di Giovanni Falcone. 'Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa', diceva Falcone, ed è proprio seguendo l'esempio di italiani come lui che andiamo avanti a testa alta nella battaglia contro il Covid. Le scritte sono già state rimosse dal sindaco Davide Gibelli, che ringraziamo, e auspico che gli organi competenti riescano ad individuare rapidamente i responsabili di questo grave atto di vandalismo.La campagna vaccinale proseguirà con maggior determinazione, sempre più convinti, e supportati dai numeri, che il vaccino sia l’unico modo per sconfiggere la pandemia. La Liguria è sempre più schermata dalla parte della scienza”.