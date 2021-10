Covid, 111 nuovi positivi in Liguria a fronte di 2.621 tamponi molecolari e 10.797 test rapidi

In Liguria 111 nuovi positivi a fronte di 2.621 tamponi molecolari e 10.797 test rapidi. Il dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 19, Savona (Asl 2) 27, Genova 32 (di cui Asl 3=18 e Asl 4=14), La Spezia (Asl 5) 26. Non riconducibili alla residenza in Liguria 7.

Gli altri dati

tamponi processati con test molecolare 1.712.299 (+2.621); tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 912.539 (+10.797); totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 114.818 (+111); totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 2.335 (+51).

Casi per provincia di residenza: Savona 273, La Spezia 397, Imperia 295 e Genova 1.195. Residenti fuori Regione/Estero 54. Altro/in fase di verifica 121. Totale: 2.335.

Media intensità + Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 72 10 5 Asl 1 13 0 -1 Asl 2 17 2 -1 San Martino 13 4 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 18 1 3 Ospedale Gaslini 3 1 0 Asl 3 globale 1 0 0 Villa Scassi 1 0 0 Gallino 0 0 0 Micone 0 0 0 Colletta 0 0 0 Asl 4 globale 1 0 0 Sestri Levante 1 0 0 Lavagna 0 0 0 Rapallo 0 0 0 Asl 5 globale 6 2 1 Sarzana 0 0 0 Spezia 6 2 1

Isolamento domiciliare 1.055 (+67); totale guariti 108.057 (+60); deceduti 4.426. Soggetti in sorveglianza attiva: Asl 1 453, Asl 2 278, Asl 3 221, Asl 4 311 e Asl 5 474. Liguria: 1.737.

Dati 30/10/2021 ore 16 vaccini: consegnati 2.546.892 (fonte governativa); somministrati 2.281.940; percentuale vaccini somministrati su consegnati 90%.