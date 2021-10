Tragico ritrovamento nella notte in valle Arroscia: un giovane medico in forza all’Asl 2 di Savona, M.G. di 38 anni è stato ritrovato nella sua auto privo di vita in una vigna di sua proprietà.

Le circostanze fanno pensare a un suicidio anche se non sarebbe stato ritrovato alcun biglietto. Inutile l’intervento dei sanitari. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce dalla sera prima.