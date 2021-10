I "Venerdì Scientifici" di Savona tornano dopo la pausa

Dopo una settimana di mostra degli esperimenti presso il Palazzo del Commissario del Priamar, l’associazione Giovani per la Scienza torna alle conferenze online del venerdì pomeriggio con il progetto dei Venerdì Scientifici di Savona. Relatrice per questo nuovo appuntamento è Giulia Montalbani, studentessa di Scienze Biologiche, che approfondirà il tema delle scienze forensi, spesso citate anche nei telefilm polizieschi e nei gialli. La conferenza è prevista per venerdì 5 Novembre dalle ore 16:00 presso la piattaforma online Zoom. L’incontro è aperto al pubblico.

Giulia Montalbani, ha frequentato il liceo scientifico A. Issel di Finale Ligure, conseguendo il diploma con un’ottima votazione. Attualmente frequenta il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Genova, e svolge il tirocinio in “Igiene ospedaliera, ambientale e della nutrizione” presso il Dipartimento di Scienze della Salute della medesima università. Dal 2008 è censita presso il gruppo scout Finale Ligure 1°, dove sta proseguendo la sua formazione come capo. È socia dell’associazione dal 2017 dove oggi ricopre il ruolo di responsabile del gruppo di biologia.

Le scienze forensi sono l’applicazione di un ampio spettro di discipline scientifiche al campo della legge, sia in ambito civile che in ambito penale. Esempi di scienze applicate al campo forense sono la botanica, la genetica, la microbiologia, l’antropologia e la sociologia.

Il principio alla base di tali discipline è “ogni passaggio lascia una traccia”, formulato dallo scienziato francese Edmond Locard: questo permette di comprendere l’importanza che ogni elemento che viene trovato su una scena del crimine può avere nel comprendere le dinamiche dell’accaduto. La lezione cercherà di dare una visione generale delle diverse discipline che possono essere utilizzate in campo forense, con particolare attenzione alle discipline in ambito biologico.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Google (CLICCA QUI). Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link sottostante (CLICCA QUI).