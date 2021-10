La rivoluzione è arrivata in libreria: un testo che può cambiare la vita dei nostri figli

Cari Lettori, già lo scorso anno, nell’articolo “mille giorni di te e di me”, vi avevo parlato di un libro di prossima pubblicazione sull’odontoiatria materno-infantile, scritto da Luigi Paglia e Matteo Beretta con la collaborazione di un pool costituito dai massimi esperi in questo ambito. Il libro è finalmente uscito ed io ed i colleghi di www.ildentistadeibambini.it abbiamo potuto acquistarlo in anteprima, grazie agli ottimi rapporti con i suoi autori.

Gli argomenti affrontati sono numerosi e di estremo interesse, sia per noi dentisti che per tutti i genitori (attuali e futuri!); per questo motivo, nei miei prossimi articoli, vi proporrò alcuni di questi temi, adattati per i “non addetti ai lavori”.

Partiamo dalla prefazione, già molto interessante: sapete perché i sistemi sanitari nazionali, anche quelli più avanzati, non pagano le spese odontoiatriche? Semplice: la carie è la malattia infettiva più diffusa sulla Terra, pagare le terapie per curarla non è sostenibile da nessuno stato al mondo. Esistono però nazioni (nel nord Europa) che sostengono dei piani di prevenzione.

La chiave sta proprio qui: la prevenzione costa molto meno delle cure (circa un dodicesimo) e consente non solo di prevenire carie e malattia parodontale (cioè i principali problemi di interesse odontoiatrico) ma di contrastare efficacemente importanti malattie sistemiche, quali diabete e obesità.

Tutto questo è in gran parte ottenibile grazie ad una corretta educazione alimentare… già della donna in gravidanza e poi del bambino nei primissimi anni di vita! Infatti è in questo periodo che vengono instaurate le abitudini alimentari e di igiene orale, ma le conseguenze condizioneranno l’intera vita di ciascun individuo.

Cosa dite, vale la pena di saperne qualcosa di più? Bene allora: seguite questa rubrica nelle prossime settimane e ne vedrete delle belle!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova