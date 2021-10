Il neo assessore Negro "trasloca" da Albissola a Savona: "A disposizione di una città bellissima, timidamente ancora un po' ripiegata in se stessa" (VIDEO)

"C'è entusiasmo, voglia di fare, testa bassa e tanto lavoro, mi metto a disposizione di una città bellissima, piena di tesori e di persone che lavorano con la cultura con tanto impegno da molti anni".

Così Nicoletta Negro, neo assessore alla cultura e al turismo del comune di Savona, nominata venerdì scorso dal sindaco Marco Russo, è pronta a partire in un ruolo che le è già congeniale visto che gestiva la prima delega (il turismo è in mano al consigliere Enrico Schelotto) nel comune di Albissola Marina.

Un salto che le potrà consentire, oltre ad esportare un modello albissolese, anche rilanciare un settore che nella città della Torretta, del Priamar, del Brandale, del Chiabrera e dei musei, archeologico e della ceramica e molte altre realtà cittadine, è molto spesso rimasto in secondo piano.

"E' una città che timidamente è ancora un po' ripiegata su se stessa ma secondo me con progetti che coinvolgano in prima persona i cittadini saprà rialzarsi, ne sono convinta - ha proseguito l'assessore savonese - una sfida che solo Marco Russo poteva riuscire a convincermi a fare e questo progetto che abbiamo portato avanti da anni che ha portato all'agenda si è visto che squadra ha portato. Lavoreremo di squadra e credo che questo sia il segnale di cui la città ha bisogno, persone che si mettono al servizio vero, sono solita fare i fatti, ci rivedremo presto per tante cose che metteremo in piedi insieme".

Il suo ex sindaco di Albissola Gianluca Nasuti le ha fatto un in bocca al lupo auspicando ad un lavoro ulteriore di comprensorialità (leggi QUI), ma sono tanti gli albissolesi dispiaciuti del suo "trasloco" però contenti per la scelta.

"Mi inorgoglisce, mi onora e mi emoziona" ha concluso commossa Nicoletta Negro.