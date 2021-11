Savona, la giunta di Russo scuote il centrodestra. Scaramuzza e Orsi: "Preferenze dei cittadini messe da parte, ai tecnici tutti i posti chiave"

Nei giorni successivi alla nomina da parte del sindaco Marco Russo della nuova giunta, si aspettavano le critiche da parte della minoranza e così è stato.

Dopo il primo attacco a qualche ora dall'ufficialità dei neo assessori da parte dell'ex candidato sindaco del M5S Manuel Meles che aveva definito le deleghe bislacche che sembrano più delle etichette fantascientifiche", sono giunte le prime stoccate dei consiglieri eletti nella Lega e nella lista Toti per Savona, l'ex assessore Maurizio Scaramuzza e Fabio Lupi.

Al centro la decisione di scegliere nove assessori (il nono assessorato istituito dall'ex sindaco Caprioglio era stato contestato da Pd e Italia Viva), di cui quattro esterni non eletti dai cittadini (Ilaria Becco, Nicoletta Negro, Francesco Rossello e Silvio Auxilia) e una suddivisione delle deleghe, a detta loro, non così chiara.

"Come tanti cittadini nelle ultime ore, rimango un po’ perplesso dalle scelte del sindaco Russo per la nuova Giunta. Non vedo giovani, nessun volto nuovo, con le preferenze dei cittadini messe da parte per interessi di partito. Il manuale Cencelli applicato a Savona: la solita vecchia politica di sinistra. Per chi si era illuso di guardare avanti, un brutto risveglio" ha spiegato Scaramuzza.

"Ho qualche riserbo su alcune deleghe fantasiose, ma giudicheremo il loro operato. E prendo atto che dopo aver criticato le scelte della passata amministrazione, Russo parta subito con 9, il numero massimo. Inizia subito con una promessa mancata, temo ne seguiranno tante - ha continuato l'esponente leghista, ex assessore allo sport e alla protezione civile - In ogni caso, come si suol dire, lasciamoli lavorare: in bocca al lupo alla nuova Giunta, che si trova in dote un bilancio in buona salute, dopo anni di disastri della sinistra. Noi siamo pronti a svolgere il nostro ruolo di opposizione responsabile, costruttiva, ma senza fare sconti. Per il bene dei Savonesi".

"Li conosco quasi tutti, alcuni bene, alcuni li stimo pure ma quello che è andato in onda è un “delitto” ben premeditato, nel quale si affidano ai “tecnici” tutti i posti chiave e ai pochi “politici” rappresentativi e provvisti di mandato popolare i posti di second’ordine. Ed è inutile girarci incontro, basta leggere le deleghe assegnate, ancor prima dei nomi" il commento di Orsi.

"Coerentemente a questo meccanismo gli uomini di fiducia sono al comando, non sono passati dal giudizio degli elettori e in gran parte non hanno mai fatto politica - prosegue il consigliere che in passato era già stato in consiglio in minoranza nelle file di Forza Italia - Evidentemente Russo crede poco a chi rappresenta una larga fetta di persone (scelta legittima per carità) ma almeno non si nasconda dietro ad un dito perché la mediazione, la condivisione, l’allargamento, l’inclusione (tutti temi ribaditi fino allo sfinimento dal Sindaco ancora oggi) sono e dovrebbero essere il centro stesso della politica e non ad appannaggio di chi non è abituato a misurarsi con un corpo elettorale".