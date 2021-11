Savona, Marco Lima il terzo più votato ma non entra in giunta: "Stretta la collaborazione con il sindaco, sarò il capogruppo del Patto"

Erano in corsa per un posto da assessore, anche grazie alle preferenze ricevute al primo turno, rispettivamente 493 (dietro solo a Pietro Santi ed Elisa Di Padova) e 249, ma Marco Lima e Marco Ravera dovranno "accontentarsi" del ruolo di capogruppo e probabilmente anche di una presidenza di commissione consiliare.

Per il Patto per Savona e per Sinistra per Savona infatti sono stati scelti dal sindaco Marco Russo per entrare in giunta i secondi per voti raccolti nelle loro liste cioè Riccardo Viaggi (217) e Maria Gabriella Branca (200).

"A 48 ore dalla nomina della giunta, calata la tensione della campagna elettorale, mi sento in dovere di scrivere queste righe per raccontare questi giorni e soprattutto il futuro che mi aspetto e che comincio ad intravedere. Non faccio parte della giunta, oramai la cosa è pubblica. Molti di voi, persone che hanno posto in me la loro fiducia, mi hanno scritto per chiedere spiegazioni di questa cosa - ha scritto Marco Lima - Voglio però rassicurarvi e raccontarvi le ragioni di una scelta presa insieme a Marco. La giunta è solo la punta di un iceberg ma voglio spiegarvi cosa sta sotto. Sono sereno e non vedo l'ora di cominciare a lavorare. Anzi, sono contento che sia finita questa zona grigia che stava cominciando davvero a pesarmi, umanamente parlando. Non mi sento messo da parte anzi, è sempre più stretta la collaborazione con Marco sul quale ripongo grande fiducia, e l'impegno che ho profuso in campagna elettorale ne è solo una dimostrazione parziale".

"Sono tra le prime persone che Marco ha voluto incontrare e con lui abbiamo convenuto il ruolo che avrei dovuto assumere. Nella nostra visione, l’amministrazione della città si compone di tanti ruoli, non si esaurisce nella giunta ma prevede un ruolo attivo del consiglio comunale non solo di supporto alla giunta, con apposite deleghe e con l’elaborazione di idee e proposte, ma anche di raccordo con la città. L’allargamento della partecipazione significa collocare ciascuno nel posto giusto per tenere insieme una organizzazione complessa - ha continuato Lima - Marco mi ha chiesto di essere un punto di riferimento per questo lavoro fondamentale di organizzazione ampia del governo della città ed io ho dato la mia disponibilità con grande piacere perché si tratta di una grande e nuova sfida. Inoltre il mio gruppo mi ha già accordato la fiducia investendomi del ruolo di capogruppo. Una grande responsabilità quello di guidare politicamente il secondo gruppo consiliare, espressione di quella che ha rappresentato la novità di queste elezioni".

"Quello che mi aspetta è un compito importante, e per nulla banale, cioè quello di portare le mie competenze, la mia passione e la mia spinta innovativa in questa visione ampia del governo della città. Non me ne vogliano i colleghi dell'opposizione, ma se guardiamo i 20 consiglieri di maggioranza, di questi 11 sono alla prima esperienza amministrativa, e 10 sono under 40. Questa cosa mi esalta - ha concluso nella sua analisi il neo capogruppo del Patto per Savona - Un percorso nuovo per la politica savonese, segno di rinnovamento politico e grande opportunità partecipativa della città. L'ampio consenso degli elettori del Patto è una responsabilità grande che non può rimanere incorniciata in un risultato elettorale, ma deve continuare ad essere una nuova opportunità di impegno politico e partecipazione per la città. Sarò garante di questo percorso. E a questo bisogna aggiungere l'importante ruolo di quella che sarà una delle prime innovazioni della nostra amministrazione, le deleghe ai consiglieri. A questo proposito mi sono già messo a disposizione per mettere al servizio della città le mie competenze in un settore cruciale e che mi veda collaborare direttamente col sindaco. 'La vittoria del noi sull io', presuppone che dobbiamo essere in tanti, in ruoli diversi, a giocare la partita con l’unico obiettivo di rilanciare Savona. Il mio compito è quello di dimostrare, con Marco, che ciò è possibile e che si farà. Ora si comincia a lavorare, il 9 ci sarà il primo consiglio, e l'emozione che provo a pensarci è difficilmente descrivibile. Chiudo come ho chiuso la mia presentazione in campagna elettorale. The future is unwritten".

"La sfida che aspetta il nuovo 'governo cittadino' non è semplice, sono, infatti, tante sono le speranze e le aspettative rivolte verso la nuova maggioranza. Non possiamo deluderle. Non possiamo fallire - ha invece detto Marco Ravera - Ringrazio chi mi voleva in Giunta (mi state scrivendo in tanti), ma per ragioni politiche, personali e di opportunità non ho mai avuto ambizioni in merito (chi mi conosce lo sa bene e da tempo), confidavo di poter essere riconfermato Consigliere comunale e così è stato, primo della lista. Un grande in bocca al lupo alla nuova Giunta, soprattutto alle donne che hanno già gli occhi puntati su di loro".