City Angels Albenga, Raffaele Serra (Grison) è il nuovo coordinatore

Passaggio di consegne e ruolo nei City Angels di Albenga: Mina Ronco (Aikido) cede il posto da coordinatore a Raffaele Serra (Grison).

Marta Gaia, assessore Politiche Sociali del comune di Albenga: “Ringraziamo Mina Ronco per la passione con cui ha portato avanti il suo servizio e un grande in bocca al lupo a Raffaele Serra”.

I City Angels, impegnati per le strade di Albenga e non solo, forniscono un importante aiuto sia deterrente, per quel che concerne la microcriminalità, sia in soccorso ai bisognosi.