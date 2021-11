Commemorazione defunti, a Savona lanciata una corona d'alloro in mare in memoria di tutti i Caduti (FOTO e VIDEO)

Per la ricorrenza della commemorazione dei defunti questa mattina è stato deposto al cimitero di Stella, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.

Successivamente a Savona al cimitero di Zinola, con presenti le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, sono state deposte corone di alloro al Sacrario dei Defunti, al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella 2^ Guerra Mondiale, al Cippo degli Invalidi di guerra ed alla Lapide dei Deportati. Seguirà benedizione e deposizione di fiori al Campo dei Bambini.

Dopo la Messa, che è stata celebrata dal Vescovo Monsignor Calogero Marino, è stata posizionata una corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie” in piazza Mameli e nei pressi della Torretta in Darsena è stata lanciata in mare una corona d’alloro in memoria di tutti i Caduti del Mare.